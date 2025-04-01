Жители Тюменской области могут получить профессиональные навыки бесплатно

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Жители Тюменской области могут бесплатно пройти обучение при содействии органов службы занятости, сообщает информационный центр регионального правительства.

Ознакомиться с перечнем образовательных программ и направить заявление на обучение можно на портале "Работа России". Обучение реализуется в рамках федерального проекта "Активные меры содействия занятости" национального проекта "Кадры".

Принять участие в федеральном проекте могут следующие категории граждан: граждане, фактически осуществляющие уход за ребенком и находящиеся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет; женщины, не состоящие в трудовых отношениях и имеющие детей дошкольного возраста; граждане в возрасте 50 лет и старше или предпенсионного возраста; безработные граждане, зарегистрированные в органах службы занятости; граждане, обратившиеся в органы службы занятости в целях поиска работы (как трудоустроенные, так и не имеющие постоянного места работы); люди с инвалидностью; ветераны СВО и участники боевых действий на территории ДНР и ЛНР с 2014 года, а также члены семей погибших ветеранов СВО и участников боевых действий на территории ДНР и ЛНР; граждане в возрасте до 35 лет включительно, которые со дня окончания военной службы по призыву не являются занятыми в течение четырех месяцев и более; граждане в возрасте до 35 лет включительно, не имеющие среднего профессионального или высшего образования и не обучающиеся по образовательным программам среднего профессионального или высшего образования; граждане в возрасте до 35 лет включительно, которые со дня выдачи им документа об образовании или о квалификации не являются занятыми в течение четырех месяцев и более.

В 2024 году участие в мероприятиях по обучению в рамках федерального проекта "Содействие занятости" приняли 1 тыс. 402 жителя региона.