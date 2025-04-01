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217,1 га леса обработают от клещей в Тюмени

Общество, 18:49 22 апреля 2025

Юлия Божок, ИА "Тюменская линия" | Фото: Юлия Божок, ИА "Тюменская линия"

217,1 га леса обработают от клещей в Тюмени до 1 мая. Обработку начнут вечером 22 апреля с территории обустроенных мест отдыха в городских лесах и Гилевской рощи.

Работы проведут также в лесных массивах улицы Дружбы и районов Мыс, Верхний Бор, озера Цимлянское, ЖК "Краснолесье" и "Мозаика Парк", сообщает пресс-служба администрации города.

Добавим, на территории областного центра обитают два типа клещей: таежные и луговые. Первый пик их активности ориентировочно приходится на период с 20 апреля по 20 мая и зависит от природных и погодных условий.

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# акарицидная обработка , клещи

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