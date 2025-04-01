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В топ-10 регионов России по темпам строительства вошла Тюменская область

Экономика, 18:27 22 апреля 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Тюменская область вошла в десятку регионов России с самым активным темпом строительства в апреле. Средний срок возведения дома составляет 722,5 дня. Это восьмой результат по стране, сообщает ЕРЗ.РФ.

Впервые на втором месте рейтинга динамика строительства в Югре – 608,1 дня. На первом месте – Татарстан, где дом возводят за 603,8 дня.

Есть в рейтинге и еще один представитель Уральского федерального округа – это Челябинская область. С показателем – 629,3 дня регион расположился на четвертом месте.

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# строительство жилья

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