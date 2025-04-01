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Проект "Школа ЖКХ" поможет тюменцам более эффективно управлять своими домами

Общество, 18:38 22 апреля 2025

Тюменское городское отделение "Единой России" | Фото: Тюменское городское отделение "Единой России"

Выстроить качественную обратную связь от жителей по вопросам модернизации отрасли ЖКХ, сформировать пул экспертов и вовлечь как можно больше горожан в эффективное управление своими домами - главная задача федерального проекта "Единой России" "Школа ЖКХ".

Об этом напомнил региональный координатор проекта, заместитель председателя Тюменской городской думы Дмитрий Осипов по итогам встречи со специалистом сферы Евгением Бакро на площадке Штаба общественной поддержки ЕР в Тюменской области.

"Все больше горожан и коллег присоединяются к партийному проекту "Школа ЖКХ. В рамках тематической недели приемов обсудили возможности реализации совместных инициатив с Евгением Бакро. Это профильная для него отрасль. Рассмотрели новые подходы к образовательным мероприятиям и совершенствованию системы в целом. Такие тематические приемы в рамках проекта будут проходить регулярно на площадке нашего Штаба общественной поддержки", - рассказал Дмитрий Осипов.

Всем, кто интересуется этим направлением, он рекомендовал посетить образовательный портал проекта. Здесь собрана актуальная и полезная информация о правилах работы управляющих компаний, порядке проведения собраний собственников, изменениях в законодательстве и многом другом. Все знания представлены в доступной форме, в том числе в видеороликах и коротких статьях.

Евгения Шевцова

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# Дмитрий Осипов , ЖКХ

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