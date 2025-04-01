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В Тюмени презентовали книгу писателя Леонида Иванова "Литературные встречи"

Общество, 18:05 22 апреля 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" (архив) | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" (архив)

Презентация книги тюменского писателя Леонида Иванова "Литературные встречи" состоялась в Тюменской областной думе 22 апреля. В основу этого сборника, по словам самого автора, легли 200 телевизионных интервью с тюменскими и российскими писателями.

"Впервые в отечественной литературе писатель явил читателям не свои произведения, а занялся продвижением творчества коллег по перу", - подчеркнул Леонид Иванов в беседе с корреспондентом "Тюменской линии".

В сборник вошло 75 интервью с современными российскими писателями: лауреатами различных премий и малоизвестными региональными авторами. Они рассуждают о проблемах современного литературного процесса в России, предлагая возможные пути их решения. В числе собеседников Леонида Иванова такие корифеи литературы, как Владимир Крупин (лауреат Патриаршей премии), Юрий Поляков, Николай Иванов, Михаил Тарковский, Василий Дворцов, Валерий Поволяев, Леонид Сергеев, Камиль Зиганшин. А также лауреаты международных и всероссийских литературных премий: Анатолий Омельчук (Тюмень), Еремей Айпин, Владимир Квашнин (Ханты-Мансийский автономный округ – Югра).

Леонид Иванов в Тюменской области, по словам заместителя председателя Тюменской областной думы Владимира Нефедьева, широко известен.

"Он - Почетный работник культуры и искусства Тюменской области, ведет большую общественную работу, проводит много встреч с молодежью, - отметил он. - Поводом сегодняшней встречи стала эта книга, в которой 75 интервью известных писателей. Со многими из них я работал на протяжении многих лет. Мне особенно интересными показались интервью с Михаилом Щукиным, с Дмитрием Мизгулиным, и, конечно, беседа с председателем нашей думы Фуатом Сайфитдиновым о любви к Ямалу, которому он посвятил 40 лет своей жизни, политической и общественной работе. Мы много нового узнали о нашей ямальской земле".

Владимир Нефедьев заявил, что обязательно подарит книгу своей первой учительнице, которая в свои 90 лет живо интересуется историей и культурой Отечества.

Борис Олейник

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# книга , презентация , Тюменская облдума

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