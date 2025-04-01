Более тысячи жителей Тюменской области пострадали от укусов клещей

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Более 1 тыс. жителей Тюменской области пострадали от укусов клещей с начала сезона. Из них 22% - это дети до 14 лет, сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

Экстренную профилактику противоклещевым иммуноглобулином получили все пострадавшие. Случаев заболевания клещевым энцефалитом, клещевым боррелиозом не зарегистрировано.

По данным на 22 апреля в регионе вакцинировано и ревакцинировано против клещевого вирусного энцефалита более 29 тыс. человек.

Для предотвращения присасывания клещей в местах массового отдыха на территориях детских садов, школ, медицинских организаций, объектов культуры и спорта, кладбищ начаты запланированные акарицидные обработки с контролем их качества.

Тюменцам напоминают, что одним из важнейших направлений неспецифической профилактики клещевых инфекций остается индивидуальная защита, в том числе ношение защитной одежды, применение акарицидно-репеллентных средств.

В случае присасывания клеща необходимо как можно раньше обратиться за медицинской помощью. Жителям Тюмени окажут помощь в приемном отделении областной инфекционной клинической больницы (ул. Комсомольская, 54а), жителям области - в областных больницах в муниципальных образованиях.

Снятых клещей рекомендуется исследовать на наличие возбудителей инфекционных болезней в лабораториях ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Тюменской области" и ФБУН "Тюменский НИИ краевой инфекционной патологии" Роспотребнадзора. С начала эпидсезона исследовано от населения 113 клещей, антиген вируса клещевого энцефалита обнаружен в 3%, возбудитель клещевого боррелиоза - в 13% клещей.