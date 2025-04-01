Региональный центр инжиниринга оказывает компаниям технологические услуги на льготных условиях

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Технологические услуги на льготных условиях оказывают компаниям эксперты Регионального центра инжиниринга. Так, для ООО "СПТ-Тюмень" они разработали конструкторскую документацию для выпуска нового пожарного инвентаря.

"Мы разрабатывали расчеты для устройства и занимались проектированием 3Д-модели. Сейчас задача — выйти на разработку конструкторской документации и в дальнейшем на сертификацию изделия", — рассказал руководитель Регионального центра инжиниринга Дмитрий Новицкий.

ООО "ПромТех-Сибирь" — высокотехнологичное предприятие, занимающееся разработкой и производством оборудования для контроля, диагностики и испытаний судовых турбинных двигателей. Продукция востребована в судостроении и энергетике.

"В прошлом году мы уже сотрудничали с компанией „ПромТех-Сибирь“ и сейчас посетили предприятие, чтобы узнать, как идут дела. Проанализировали динамику, вникли в текущие задачи. Обсудили возможные меры поддержки, которые могут помочь в дальнейшем развитии", — прокомментировал Дмитрий Новицкий.

Региональный центр инжиниринга оказывает широкий спектр услуг, в том числе: патентование и регистрация товарного знака, сертификация продукции, маркетинговые услуги, цифровые решения для бизнес-процессов, другие.

Помощь центра заключается в привлечении квалифицированных экспертов для реализации проекта, сопровождении на всех этапах сотрудничества, от заявки до результата, и частичной оплате услуг в 50 % от стоимости, сообщает департамент инвестполитики и господдержки предпринимательства Тюменской области.

Поддержка доступна благодаря национальному проекту "Эффективная и конкурентная экономика".

Подробнее об условиях господдержки и услугах РЦИ можно узнать на сайте , +7 (3452) 534-000 (доб. 1035, 1028, 1018), radionma@72to.ru.