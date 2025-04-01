Сервисы кикшеринга почти в 7 раз увеличили количество размеченных велопарковок в Тюмени

Сервисы кикшеринга МТС Юрент и Whoosh почти в 7 раз увеличили сеть велопарковок с нанесенной на асфальт разметкой для средств индивидуальной мобильности в Тюмени в рамках подготовки к старту сезона поездок. Суммарно компании нанесли и обновили более 1500 парковочных мест во всех районах города. Это один из самых высоких показателей среди городов присутствия сервисов.

Таким образом, оба оператора полностью готовы открывать сезон самокатов в столице Тюменской области.

Специальные разметки на парковках позволят поддерживать порядок на тротуарах, обеспечивая, тем самым, комфорт пешеходов и всех участников дорожного движения. Следить за тем, чтобы самокаты парковались правильно, а также своевременно перемещать устройства с переполненных парковок на менее заполненные будут специальные команды скаутов, число которых МТС Юрент и Whoosh увеличили в этом сезоне в Тюмени.

Пожаловаться на неправильно припаркованные самокаты жители города смогут через общий чат-бот операторов (@Samokat_ru_bot). А также в службы поддержки сервисов: в телеграм-бот МТС Юрент (@pdd_urent_bot) или группу Whoosh Вконтакте. К сообщению необходимо приложить фото с нарушителем (на снимке должно быть видно номер устройства), а также указать время и место, когда оно было сделано.

Каждая поездка отслеживается в сервисах аренды, поэтому при наличии фото или видео доказательства нарушения аккаунт будет идентифицирован. Штраф, согласно офертам сервисов, выплачивает нарушитель или, если он несовершеннолетний — его родители.