Более 19,4 тыс. вакансий заявили компании Тюменской области

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Более 19,4 тыс. вакансий заявили организации Тюменской области. Наибольшая доля предложений о работе в строительстве — 3,2 тыс., сообщает департамент труда и занятости населения.

Еще совокупно 9,3 тыс. вакансий заявили профессиональные, научные, технические и образовательные организации. А также сферы госуправления, обеспечения военной безопасности, социального обеспечения, обрабатывающие производства, предприятия АПК, лесного комплекса и другие.

С начала года в службу занятости населения Тюменской области обратились за содействием в поиске подходящей работы 5 тыс. 637 человек, по итогам трудоустроены 2 тыс. 596 из них.

При этом количество зарегистрированных безработных в Тюменской области составляет 2,1 тыс. человек, а это 0,27 % от экономически активного населения региона.