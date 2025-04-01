Состязания по конному спорту на Кубок памяти Якова Неумоева вновь проведут в Тюмени

| Фото: департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области | Фото: департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области

Межрегиональные спортивные соревнования по троеборью – Кубок памяти Якова Неумоева - впервые за долгое время состоятся в Тюмени с 28 по 30 апреля. Событие соберёт лучших всадников из разных регионов России, сообщает департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области.

Троеборье – один из самых захватывающих и зрелищных видов конного спорта. 28 апреля в 14 часов спортсменов ждет манежная езда, 29 апреля в 10 часов - конкур, а 30 апреля в 11 часов - кросс и награждение.

Участники допускаются к состязаниям только при наличии квалификационных нормативов. Уже подтверждено участие спортсменов из Челябинской, Свердловской и Тюменской областей.

Вход для зрителей свободный.

Возрастное ограничение: 6+