В Тюмени открылась выставка ко Дню радио

| Фото: Анна Достовалова, ИА "Тюменская линия" | Фото: Анна Достовалова, ИА "Тюменская линия"

Выставка "От волшебных волн к звукам мира" ко Дню радио в России начала работу в Детском центре "Музей детям" в музейном комплексе им. Словцова с 25 апреля, сообщает департамент культуры Тюменской области.

Выставка продолжает цикл проектов, которые знакомят посетителей детского центра с историей развития бытовых предметов. В увлекательной интерактивной форме гости узнают об открытиях русских ученых, которые задали тон развитию научно-технического прогресса ХХ века.

Предметный ряд выставки состоит из музейных предметов фондов "Тюменского музейно-просветительского объединения", некоторые экспонируются впервые. Посетители музея смогут взглянуть, как выглядели первые радиостанции и как они изменились с течением времени.

Также для экскурсантов запланированы интерактивы, связанные с радио – расшифровка сообщения, закодированного с помощью азбуки Морзе, фотозона, мастер-классы.

Подробности по телефону 8 (3452) 45-35-90.