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Тюменского гимназиста наградили в Москве за помощь бойцам СВО

Общество, 17:27 25 апреля 2025

Музей Победы | Фото: Музей Победы

Ученик шестого класса гимназии № 16 Тюмени Даниил Квятковский вошел в число лауреатов Всероссийской общественно-государственной инициативы "Горячее сердце". Торжественная церемония вручения наград прошла 24 апреля в зале Славы Музея Победы в Москве.

В интервью корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" подросток рассказал, что перед выходом на сцену волновался, потому что понимал, что выступать придется перед всей страной, но сумел справиться с эмоциями.

"Буду продолжать помогать бойцам, которые сейчас находятся на специальной военной операции: печатать на 3Д-принтере необходимые составляющие и паять микросхемы. Для меня эта награда стала самой важной, потому что помогла почувствовать, что я вместе со всей Россией тоже вношу свой вклад в нашу общую скорую победу", - подчеркнул Даниил.

На церемонию он приехал вместе с папой, Антоном Квятковским, который с первого дня СВО включил сына в работу. Со временем мальчик стал отцу незаменимым помощником и соратником.

предоставлено Ириной Квятковской | Фото: предоставлено Ириной Квятковской

Добавим, проект "Горячее сердце" реализуется с 2013 года Фондом социально-культурных инициатив под руководством Светланы Медведевой при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации, федеральных ведомств и общественных организаций.

В 2025 году в Почетную книгу вошли школьники, курсанты и студенты, которые спасали жизни, преодолевали трудные обстоятельства, боролись с опасностями, защищали своих близких и незнакомых людей.

Инна Кондрашкина

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# гимназия №16 , Горячее сердце , патриотическое воспитание

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