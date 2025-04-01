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В Уватском районе заменят еще одну деревянную школу

Общество, 14:21 26 апреля 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Новую школу на смену деревянной построят в с. Муген Уватского района в 2026 г. Объект включен в региональную программу.

"В Мугене у нас сейчас работает последняя из оставшихся в районе деревянных школ. В новой будут предусмотрены кабинеты начальных классов, технологии для мальчиков, медицинский блок, обеденный зал, спортивный зал, две группы для детей дошкольного возраста и буфетные, пространство для проведения уроков географии, книгохранилище, кабинет дополнительных занятий. А кроме того — актовый зал, артистический, кабинет технологии для девочек и библиотека. Здание по проекту будет рассчитано на 60 учеников и 30 дошколят общей площадью почти пять тысяч квадратных метров", - рассказал глава Уватского района Вячеслав Елизаров.

В Уватском районе летом пройдут работы на сетях ЖКХ и в котельных. Предстоит заменить нескольких котлов в Увате и Туртасе, сообщает пресс-служба администрации Уватского района.

"Поскольку каждый год у нас появляются новые социальные объекты, то и сети имеют ежегодную тенденцию к увеличению. Однако это все-таки дело недалекого, но будущего. Нынешний отопительный сезон продолжается, поэтому наша задача достойно его отработать. Напомню, что отключение отопления возможно только при условии, если среднесуточная температура в течение пяти дней будет выше +7 градусов. По опыту такая температура в нашем районе устанавливается не раньше середины мая", - сказал директор муниципального предприятия "Туртасское КП" Андрей Быков.

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