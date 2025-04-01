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50 тюменских медиков изучили актуальные вопросы психического здоровья несовершеннолетних

Общество, 12:04 26 апреля 2025

t.me/depzdravto

Интенсивный курс "Актуальные вопросы психического здоровья несовершеннолетних" провел для 50 медиков Тюменской области психотерапевт, доктор медицинских наук, ведущий научный сотрудник Национального медицинского исследовательского центра психиатрии и наркологии им. В.П.Сербского, профессор кафедры Клинической психологии Высшей школы психологии при НИИ Психологии РАН Лев Пережогин.

"Данный цикл был разработан специально для тюменских специалистов. Некоторые материалы, рассмотренные в рамках курса, были представлены в таком формате, пожалуй, впервые даже в масштабах России", - сказал профессор Лев Пережогин.

Врачи-психиатры, психотерапевты и медицинские психологи Тюменской области погрузились в изучение передовых методов диагностики и лечения. Акцент был поставлен на практическом закреплении полученного материала, сообщает инфоцентр регионального правительства.

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# здравоохранение , медики

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