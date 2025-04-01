50 тюменских медиков изучили актуальные вопросы психического здоровья несовершеннолетних
Интенсивный курс "Актуальные вопросы психического здоровья несовершеннолетних" провел для 50 медиков Тюменской области психотерапевт, доктор медицинских наук, ведущий научный сотрудник Национального медицинского исследовательского центра психиатрии и наркологии им. В.П.Сербского, профессор кафедры Клинической психологии Высшей школы психологии при НИИ Психологии РАН Лев Пережогин.
"Данный цикл был разработан специально для тюменских специалистов. Некоторые материалы, рассмотренные в рамках курса, были представлены в таком формате, пожалуй, впервые даже в масштабах России", - сказал профессор Лев Пережогин.
Врачи-психиатры, психотерапевты и медицинские психологи Тюменской области погрузились в изучение передовых методов диагностики и лечения. Акцент был поставлен на практическом закреплении полученного материала, сообщает инфоцентр регионального правительства.