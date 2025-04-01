Заводоуковцы вышли на субботник в Центральный парк

t.me/KasenovaSA t.me/KasenovaSA

Субботник провели жители Заводоуковска в Центральном парке 26 апреля, в рамках Всероссийского субботника и дня рождения города.

"Несмотря на пасмурную погоду вместе с заводоуковцами провели ещё один субботник. С утра мы с представителями АО "СУЭНКО", областной больницы N12, ТОСовцами убирали прошлогоднюю листву и мусор в нашем Центральном парке. Напомню, проект благоустройства нашего парка стал победителем во всероссийском конкурсе "Формирование комфортной городской среды", который реализуется по решению президента в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда"", - написала глава Заводоуковского округа Светлана Касенова в своих аккаунтах в соцсетях.

Она поблагодарила каждого, кто нашел время в выходной день, не испугался погоды и пришел на субботник. Скоро в городе подведут итоги смотра-конкурса "Лучшая прилегающая территория", наградят лучших и активных.