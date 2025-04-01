В трех городах Тюменской области пройдет забег "1418"

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Забег "1418" проведут молодежные команды Тюмени, Тобольска и Ишиме 4 мая в рамках мероприятия "Память поколений" к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Участники преодолеют дистанцию, которая символизирует количество дней, прошедших с начала Великой Отечественной войны и до ее окончания. Принять участие могут как любители, так и профессионалы. Перед стартом для всех проведут зарядку опытные спортсмены.

В"месте с молодёжными организациями региона мы стремимся к тому, чтобы подчеркнуть ценность исторической памяти и укрепить связь между поколениями через разнообразные активности, спорт и творчество. В год юбилея Победы мы особенно хотим напомнить о подвигах героев прошлого и настоящего", — рассказала руководитель бренда мультицентра "Моя территория" в Тюмени Ирина Мустыгина.

Подробности в группе во ВКонтакте мультицентра “Моя территория”, пишет "Мегатюмень".