Опухоль размером 20 см и тромб удалили у тюменки врачи "Медицинского города"

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Опухоль размером 20 см в почке и тромб в нижней полой вене удалили у тюменки врачи "Медицинского города". Их выявили после обращения пациентки с жалобами на симптомы анемии. Мультидисциплинарная команда специалистов приняла решение прооперировать пациентку в отделении онкоурологии.

Перед этим женщину необходимо было подготовить операции. Для компенсации анемии выполнили переливание крови.

"Опухоль занимала практически всю левую половину брюшной полости. Ситуацию осложняло наличие опухолевого тромба в нижней полой вене. Послеоперационный период проходит без осложнений, пациентка чувствует себя хорошо и восстанавливается", - прокомментировал уролог высшей квалификационной категории Александр Купчин.

После выписки пациентка будет находиться под наблюдением онколога по месту жительства.

Специалисты "Медицинский город" рекомендуют жителям Тюменской области своевременно проходить диспансеризацию и следить за своим здоровьем.