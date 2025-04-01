Более 80 тысяч рублей составляет средняя зарплата водителя такси в Тюменской области

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

88 тыс. рублей составляет средняя зарплата водителя такси в Тюменской области в месяц. Причем она может быть больше в пиковые час и сезоны.

Форма собственности компании также влияет на доход: в крупных российских таксопарках заработок выше, чем у индивидуальных предпринимателей. Так, крупные таксопарки предлагают выплаты до 150 тыс. рублей в месяц. В то время как индивидуальные предприниматели могут рассчитывать на четыре тыс. рублей за смену. Водители с личным автомобилем могут зарабатывать еще больше.

Ключевыми факторами для успешного заработка являются класс автомобиля и активность водителя, приводит слова генерального директора сервиса GdeRabota.ru Екатерины Агаевой tmn.aif.ru.