Тюменский хирург рассказал о способах избежать варикоза при сидячей работе

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Тюменский хирург рассказал про способы избежать варикоза при сидячей работе. Такое расширение вен чаще всего происходит из-за слабости стенок вен и нарушения работы клапанов внутри них.

"Эти клапаны в норме помогают крови течь вверх, к сердцу. Если они плохо закрываются, кровь частично стекает обратно, скапливается в венах, растягивая их. Варикоз лечится по-разному – от простых упражнений до операций. Важно не запускать болезнь и вовремя обратиться к специалисту", - рассказал изданию "Тюменская область сегодня" сосудистый хирург Областной клинической больницы № 2 в Тюмени Руслан Джалилов.

К методам лечения можно отнести: ношение компрессионного белья - чулки, гольфы, лекарственную терапию по назначению врача. Есть много способов оперативного лечения, они зависят от характера поражения. Чаще всего применяют флебэктомию, при которой удаляют участки пораженных вен. Удаляя их, врачи убирают ретроградный сброс крови, и на фоне этого у пациента пропадают отеки. Также распространен метод лазерной коагуляции. Он заключается в закрытии подкожных вен путем внутрисосудистого термического воздействия лазерным излучением. Помимо этого, есть методы радиочастотной абляции вен, клеевая облитерация вен, склеротерапия.

Для профилактики заболевания хирург рекомендует больше двигаться. Ходьба, плавание, велосипед, гимнастика для ног. Мышцы ног при этом работают как насос, помогая крови подниматься к сердцу. При сидячей работу нужно каждые 30 минут вставать и делать разминку. При стоячей – переминаться с ноги на ногу, двигать пальцами ног.

Также всем нужно следить за весом, носить удобную обувь, использовать контрастный душ для ног.