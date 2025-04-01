Заводоуковск отмечает 65-летие со дня образования

| Фото: из Telegram-канала главы Заводоуковского округа Светланы Касеновой | Фото: из Telegram-канала главы Заводоуковского округа Светланы Касеновой

65-летие со дня образования отмечает Заводоуковск. Шесть с половиной десятилетий назад указом президиума Верховного Совета РСФСР поселок Заводоуковский Ново-Заимского района преобразовали в город районного подчинения, сообщает инфоцентр регионального правительства.

"65 лет для города - небольшая дата. У Заводоуковска ещё все впереди: он растёт и развивается. Мы гордимся достижениями, трудолюбием и гостеприимством жителей, которые сделали этот уголок таким уютным и любимым местом для жизни", - подчеркнула глава Заводоуковского муниципального округа Светлана Касенова.

Администрация опубликовала документы 1960 г. о преобразовании Заводоуковска в город, а также об избрании секретаря и членов Заводоуковского горсовета.