В Тюмени пройдет концерт в честь Леонида Згерского
Концерт в честь выдающегося деятеля культуры Леонида Згерского пройдет в его именном сквере Тюмени 15 мая, начало в 18 час. Об этом сообщает инфоцентр регионального правительства.
Перед слушателями выступит брасс-ансамбль солистов Тюменского филармонического оркестра. Они исполнят мелодии советских и зарубежных композиторов ХХ столетия. Концерт ведет кандидат искусствоведения, музыковед Надежда Коваленко.
Отметим, Леонид Згерский внес большой вклад в развитие культуры Тюменской области. Будучи первым директором филармонии, он стал инициатором многих культурных событий и фестивалей — "Алябьевская музыкальная осень", "Всероссийский конкурс вокалистов имени Ю. Гуляева", фестиваль "Тюменский меридиан", "Дни органной музыки".
Вход на концерт свободный.
Возрастное ограничение: 6+.