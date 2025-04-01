В Тюмени пройдет концерт в честь Леонида Згерского

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Концерт в честь выдающегося деятеля культуры Леонида Згерского пройдет в его именном сквере Тюмени 15 мая, начало в 18 час. Об этом сообщает инфоцентр регионального правительства.

Перед слушателями выступит брасс-ансамбль солистов Тюменского филармонического оркестра. Они исполнят мелодии советских и зарубежных композиторов ХХ столетия. Концерт ведет кандидат искусствоведения, музыковед Надежда Коваленко.

Отметим, Леонид Згерский внес большой вклад в развитие культуры Тюменской области. Будучи первым директором филармонии, он стал инициатором многих культурных событий и фестивалей — "Алябьевская музыкальная осень", "Всероссийский конкурс вокалистов имени Ю. Гуляева", фестиваль "Тюменский меридиан", "Дни органной музыки".

Вход на концерт свободный.

Возрастное ограничение: 6+.