Истории пожилых людей и соцработников рассказывают тюменцам авторы медиапроекта "(Не)одинокие"

| Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

С историями тюменцев - пожилых людей, социальных работников и волонтёров из областного центра, а в дальнейшем Ишима и Тобольска познакомит фотовыставка, подготовленная командой социального медиапроекта "(НЕ)одинокие".

Презентация выставки состоялась в большом зале "Конторы пароходства" 27 апреля. Её героев объединяет то, что ежедневно каждый из них сталкивается с одиночеством. Кроме того, авторы проекта рассказывают о том, как устроена система социальной помощи в регионе.

Как пояснил корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" руководитель проекта Михаил Кривощёков, студент направления "Журналистика" Тюменского государственного университета, всё началась с учебного проекта по дисциплине "Проектирование медиа". Но с грантовой поддержкой мультицентра "Моя территория" история вышла за пределы вуза.

В ходе подготовки, студенты узнали, что в настоящее время в Тюменской области насчитывается более 337 тыс. пожилых людей, более 65 тыс. из них одинокие. По словам Михаила, первой героиней проекта стала пожилая тюменка Вера Васильевна.

"Ей 86 лет, она живёт в небольшом деревянном доме, в котором нет газа, воды. Каждый день она самостоятельно ходит на колонку за водой. И мы задались вопросом, а бывает ли как-то по-другому? Нам удалось узнать, что в городе помощь пожилым людям оказывает региональный центр активного долголетия и у него есть филиалы в других муниципалитетах области. Как раз его специалисты и занимаются уходом, и предоставляют другие социальные услуги. Например, по профилактике возрастных изменений, психологической поддержке и так далее", - рассказал он.

Отметим, что до 25 апреля жители города могли познакомиться с выставкой в холле тюменского МТЦ "Космос". За несколько недель её посетили около 3 тыс. человек.

Николай Ступников