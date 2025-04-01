В тюменском торговом центре на Червишевском тракте потушили пожар

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Пожар потушили в пекарне, которая расположена в торговом центре "Для вас" на Червишевском тракте Тюмени. Возгорание произошло на площади 20 кв. м, сообщает ГУ МЧС России по Тюменской области.

| Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области | Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области

Сообщение о пожаре в помещении пекарни поступило около шести часов утра 28 апреля. К тушению привлекли 25 человек и семь единиц техники МЧС России.

Погибших и пострадавших нет.

Причину пожара устанавливают.

Видео ГУ МЧС России по Тюменской области.