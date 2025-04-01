В Тюменской области 1300 школьников прошли обучение по медицинскому волонтерству

| Фото: vk.com/volmedic_tyumen | Фото: vk.com/volmedic_tyumen

Более 1 тыс. 300 школьников Тюменской области прошли обучение по основным направлениям деятельности Всероссийского общественного движения "Волонтеры-медики". Выездную программу обучения медицинскому добровольчеству #ПоПути" проводили волонтеры-медики ТМУ с сентября 2024 года. Всего ими было проведено 13 выездов.

29 апреля пройдет итоговое мероприятия проекта "Выездная программа обучения медицинскому добровольчеству #ПоПути" для 100 школьников 8-11 классов из муниципалитетов Тюменской области. Программа предполагает работу в двух блоках: панельная дискуссия со специалистами в сфере здравоохранения и занятия по закреплению практических навыков.

Спикеры: ассистент кафедры дерматовенерологии с курсом косметологии, ординатор-дерматовенеролог, аспирант кафедры топографической анатомии по направлению "Клеточная биология" Даниил Петров; врач спортивной медицины, спортивный реабилитолог, ассистент кафедры медицинской профилактики и реабилитации института общественного здоровья и цифровой медицины ТМУ, руководитель СНК "Медицинская реабилитация и спортивная медицина" Ольга Шукалович; доцент кафедры госпитальной терапии с курсом эндокринологии, академический куратор ИКМ, врач превентивной медицины, гастроэнтеролог Наталья Колпакова.

Проект #ПоПути" реализуют в рамках гранта "Росмолодежь".