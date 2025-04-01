В Тюмени у женщины удалили почку с опухолью 20 см

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Бригада онкоурологов успешно удалила почку с опухолью размерами 20 см, также опухолевый тромб из нижней полой вены. Женщина записалась на приём к участковому терапевту с симптомами выраженной анемии. В поликлинике по месту жительства пациентку обследовали и обнаружили новообразование в левой почке.

Для дальнейшего обследования её направили в Медицинский город, где при дообследовании специалисты выявили опухоль левой почки и тромб в нижней полой вене. Мультидисциплинарная команда специалистов приняла решение прооперировать пациентку в отделении онкоурологии.

Операцию провели врач-онколог, врач-уролог с высшей квалификационной категорией, член Российского общества онкоурологов и Российского общества урологов Александр Купчин совместно с ассистентом врачом - онкологом Артёмом Кельном.

"Опухоль занимала практически всю левую половину брюшной полости. Ситуацию осложняло наличие опухолевого тромба в нижней полой вене, - рассказал Александр Купчин. - Послеоперационный период прошел без осложнений, пациентка чувствует себя хорошо и восстанавливается".

После выписки женщина будет находиться под наблюдением онколога по месту жительства.

"Женщина душевно поблагодарила специалистов отделения урологии за их труд", - сообщила пресс-служба Медицинского города.

Специалисты Медицинского города рекомендуют жителям Тюменской области своевременно проходить диспансеризацию и следить за здоровьем.