Спрос на курьеров в маркетплейсах в Тюменской области вырос на 77 %

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

На 77 % вырос спрос на курьеров в инфраструктуре маркетплейсов в Тюменской области за первый квартал. А средние предлагаемые зарплаты новых сотрудников заметнее всего выросли у упаковщиков — на 79 %, сообщает "Авито работа".

"Рост онлайн-торговли трансформирует структуру спроса на рынке труда. Интенсивность логистических процессов - увеличение скорости доставки, расширение сети постаматов и ПВЗ, а также устойчивый рост объемов интернет-продаж - повышают спрос как на рабочие, так и на квалифицированные кадры для работы с маркетплейсами. Наиболее востребованы сегодня курьеры, стикеровщики, водители, грузчики", - прокомментировал директор по развитию "Авито работы" Роман Губанов.

При этом он отметил, что есть также спрос на специалистов аналитического и управленческого профиля - аналитиков, маркетологов и менеджеров. А это говорит о масштабировании бизнес-процессов.

Стикеровщики на складах могут заработать более 48,3 тыс. рублей. Оплата зачастую зависит от графика. Средняя предлагаемая зарплата курьера в январе 2025 г. составила 93 тыс. 843 рубля при полном рабочем дне.

Наиболее существенный прирост средней зарплаты среди рабочих специальностей зафиксирован на позиции упаковщиков — на 79 % за год – до 108 тыс. 903 рублей в месяц. Водителям-экспедиторам за год стали предлагать на 58 % больше – до 138 тыс. 672 рублей в месяц.