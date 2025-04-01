Финансовый марафон: больше 4000 жителей Тюменской области проверили свои знания

| Фото: пресс-служба Банка ВТБ(ПАО) | Фото: пресс-служба Банка ВТБ(ПАО)

Больше 4000 жителей Тюменской области проверили свои знания в финансовом марафоне. До финала успешно дошли 650 студентов средних специальных учебных заведений. Первые три места заняли Константин Жильцов, Артем Тропин из колледжа производственных и социальных технологий и Степан Гусев из колледжа транспортных технологий и сервиса.

Такие образовательные проекты по финансовой грамотности в этом году пройдут в 130 российских городах.

"Я узнал об этом марафоне от преподавателей в колледже. Когда проходил задания, чувствовал, что каждому человеку надо знать такую информацию, чтобы финансово грамотных людей было намного больше, чем сейчас", – поделился победитель Константин Жильцов.

Марафон в Тюменской области провел ВТБ совместно с Департаментом образования и науки. Заместитель директора департамента Ирина Конончук и управляющий банком в регионе Евгений Федосов поздравили победителей проекта и вручили памятные призы.

"Финансовая грамотность — это ключ к независимости и стабильности. Умение управлять личным бюджетом, понимать принципы инвестирования, избегать финансовых рисков — эти знания помогают принимать взвешенные решения, а практические навыки дают уверенность в жизни. Особенно это ценно для молодых людей, которые уже совсем скоро станут основой нашего общества. Благодарю за поддержку Правительство региона, вместе мы решаем стратегические задачи по повышению качества жизни тюменцев", – отметил управляющий ВТБ в регионе Евгений Федосов.

Тюменцы - участники марафона изучили несколько важных тем по управлению личными финансами, таких как баланс в финансах, закредитованность и способы управления ею, освоили инструменты самодиагностики финансового состояния. Завершающим этапом марафона стали кейсы из жизни, на примере которых учащиеся смогли применить полученные знания на практике и развить свои навыки по решению финансовых задач.