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В Тюмени подвели итоги работы регионов УФО по обеспечению технической защиты информации

Общество, 15:26 28 апреля 2025

Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

В рамках 1-й Межрегиональной конференции по информационной безопасности в Уральском федеральном округе в Тюмени по поручению полпреда Артёма Жоги провели заседание координационного совета по информационной безопасности.

Одной из главных тем стало импортозамещение средств защиты информации и программного обеспечения в регионах Уральского федерального округа, сообщает пресс-служба полпреда.
"На совещании было подтверждено, что сегодня практически во всех уральских регионах эта работа завершена, переход на отечественное программное обеспечение выполнен, в полной мере осуществляются мероприятия по защите используемых региональных информационных систем", - отмечено в сообщении.

Также участники подвели итоги работы регионов по обеспечению технической защиты информации и обеспечения безопасности значимых объектов критической информационной инфраструктуры в органах госвласти. Были даны рекомендации по продолжению данной работы.
Аппарат полномочного представителя совместно с управлением ФСТЭК по Уральскому федеральному округу ведёт постоянный контроль за выполнением поставленных задач.

Первая межрегиональная конференция по информационной безопасности в Уральском федеральном округе прошла в Тюмени 22-24 апреля 2025 года. В течение нескольких дней в Тюменском технопарке работали более 400 представителей науки и бизнеса из разных субъектов России и Республики Беларусь. Национальный форум информационной безопасности "Инфофорум" — одно из центральных ежегодных ИТ-мероприятий в Российской Федерации. Форум проводится с 2001 года, инициаторами его проведения выступили аппарат Совета Безопасности Российской Федерации и комитет Государственной думы Российской Федерации по безопасности. Инфофорум стал первым отечественным мероприятием в сфере информационной безопасности и за время своего существования превратился в знаковое событие отрасли.

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# Артем Жога , кибербезопасность , форум

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