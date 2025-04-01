Более 16 500 жителей Тюменской области приняли участие в событиях акции "Библионочь-2025"

| Фото: департамент культуры Тюменской области | Фото: департамент культуры Тюменской области

Более 16 тыс. 500 человек приняли участие в событиях акции "Библионочь-2025" в Тюменской области, сообщает информационный центр правительства региона.

Организаторы подготовили и провели для гостей библиотек около 350 событий. Главной площадкой стала научная библиотека имени Д.И. Менделеева в Тюмени. Здесь в течение двух дней проходил ряд мероприятий: дискуссионные площадки о литературе, музыкальный спектакль, лекции о кино и артистах Великой Отечественной, квесты, интерактивы на знание песен и фильмов о войне, VR-экскурсия "Военная слава", мастер-классы.

В детской библиотеке имени Лагунова тюменские семьи посмотрели хореографический спектакль, стали участниками музыкальной гостиной и мастер-классов, посмотрели экспозицию деревянного оружия от тюменских мастеров.

На площадке специальной библиотеки для слепых гости участвовали в патриотической викторине "Герои войны", музыкальном флешмобе "Солдатский привал" и стратегической игре.

В 2025 году акция приурочена к Году защитника Отечества и 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.