  • 28 апреля 202528.04.2025понедельник
  • USD82,6549
    EUR94,3593
  • В Тюмени 12..14 С 2 м/с ветер южный

Более 16 500 жителей Тюменской области приняли участие в событиях акции "Библионочь-2025"

Общество, 19:39 28 апреля 2025

департамент культуры Тюменской области | Фото: департамент культуры Тюменской области

Более 16 тыс. 500 человек приняли участие в событиях акции "Библионочь-2025" в Тюменской области, сообщает информационный центр правительства региона.

Организаторы подготовили и провели для гостей библиотек около 350 событий. Главной площадкой стала научная библиотека имени Д.И. Менделеева в Тюмени. Здесь в течение двух дней проходил ряд мероприятий: дискуссионные площадки о литературе, музыкальный спектакль, лекции о кино и артистах Великой Отечественной, квесты, интерактивы на знание песен и фильмов о войне, VR-экскурсия "Военная слава", мастер-классы.

В детской библиотеке имени Лагунова тюменские семьи посмотрели хореографический спектакль, стали участниками музыкальной гостиной и мастер-классов, посмотрели экспозицию деревянного оружия от тюменских мастеров.

На площадке специальной библиотеки для слепых гости участвовали в патриотической викторине "Герои войны", музыкальном флешмобе "Солдатский привал" и стратегической игре.

﻿

В 2025 году акция приурочена к Году защитника Отечества и 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# Библионочь , библиотеки

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
19:48 28.04.2025Финал областного конкурса профмастерства работников дополнительного образования прошел в Тюмени 
19:39 28.04.2025Более 16 500 жителей Тюменской области приняли участие в событиях акции "Библионочь-2025"
18:51 28.04.2025План по борьбе с серым майнингом утвердили в Тюменской области
18:35 28.04.2025Собранные на благотворительном концерте в Тобольске средства направят ветеранам ВОВ и СВО

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора