Собранные на благотворительном концерте в Тобольске средства направят ветеранам ВОВ и СВО

| Фото: информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Областной благотворительный концерт – собранные средства направлены ветеранам Великой Отечественной войны и СВО состоялся в Тобольске, сообщает информационный центр правительства региона.

Это первый в России благотворительный концерт народов Кавказа, посвященный 80-летию Победы советского многонационального народа в Великой Отечественной войне.

В мероприятии приняли участие более 100 артистов из Тюмени и Тобольска. Школа кавказского танца "Огни" представила зрителям танцевальные композиции народов Кавказа, проживающих в Тюменской области.

“Этот концерт – яркий пример того, как общественные организации могут действовать слаженно и инициативно, объединяя усилия ради единой цели. Такие проекты становятся основой для дальнейшего укрепления межнационального согласия в нашей стране", – сказал начальник отдела по делам национально-культурных объединений и казачества Комитета по делам национальностей Тюменской области Вильдан Якупов.

По словам председателя Совета молодежи национально-культурных автономий, диаспор и конфессий Тобольска Арианы Гайнуллиной, “Мелодии Победы” – это история о том, как песни и творчество спасали души в годы войны.

“Мы гордимся, что представили на сцене многонациональный советский народ, в том числе и кавказский, чья сила духа и любовь к Родине стали частью Великой Победы. Благотворительная составляющая мероприятия дала возможность каждому участнику внести свой вклад в поддержку ветеранов. Этот концерт – наша им благодарность”, – произнесла она.

Организатор мероприятия – Совет молодежи национально-культурных автономий, диаспор и конфессий Тобольска.