  • 28 апреля 202528.04.2025понедельник
  • USD82,6549
    EUR94,3593
  • В Тюмени 12..14 С 2 м/с ветер южный

Собранные на благотворительном концерте в Тобольске средства направят ветеранам ВОВ и СВО

Общество, 18:35 28 апреля 2025

информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Областной благотворительный концерт – собранные средства направлены ветеранам Великой Отечественной войны и СВО состоялся в Тобольске, сообщает информационный центр правительства региона.

Это первый в России благотворительный концерт народов Кавказа, посвященный 80-летию Победы советского многонационального народа в Великой Отечественной войне.

В мероприятии приняли участие более 100 артистов из Тюмени и Тобольска. Школа кавказского танца "Огни" представила зрителям танцевальные композиции народов Кавказа, проживающих в Тюменской области.

“Этот концерт – яркий пример того, как общественные организации могут действовать слаженно и инициативно, объединяя усилия ради единой цели. Такие проекты становятся основой для дальнейшего укрепления межнационального согласия в нашей стране", – сказал начальник отдела по делам национально-культурных объединений и казачества Комитета по делам национальностей Тюменской области Вильдан Якупов.

По словам председателя Совета молодежи национально-культурных автономий, диаспор и конфессий Тобольска Арианы Гайнуллиной, “Мелодии Победы” – это история о том, как песни и творчество спасали души в годы войны.

“Мы гордимся, что представили на сцене многонациональный советский народ, в том числе и кавказский, чья сила духа и любовь к Родине стали частью Великой Победы. Благотворительная составляющая мероприятия дала возможность каждому участнику внести свой вклад в поддержку ветеранов. Этот концерт – наша им благодарность”, – произнесла она.

Организатор мероприятия – Совет молодежи национально-культурных автономий, диаспор и конфессий Тобольска.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# благотворительный концерт , концерт , национальности

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
19:48 28.04.2025Финал областного конкурса профмастерства работников дополнительного образования прошел в Тюмени 
19:39 28.04.2025Более 16 500 жителей Тюменской области приняли участие в событиях акции "Библионочь-2025"
18:51 28.04.2025План по борьбе с серым майнингом утвердили в Тюменской области
18:35 28.04.2025Собранные на благотворительном концерте в Тобольске средства направят ветеранам ВОВ и СВО

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора