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Около 60 тыс. заявлений на регистрацию недвижимости подали жители Тюменской области

Экономика, 12:03 29 апреля 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

59,9 тыс. заявлений на регистрацию недвижимости подали жители Тюменской области с января по март 2025 г. На кадастровый учет – 8,7 тыс., сообщает региональное управление Росреестра.

Всего за первые три месяца года в управлении приняли 1 млн 116 тыс. 367 обращений от граждан. 1,04 млн из них – это запросы о предоставлении сведений из Единого госреестра недвижимости. В сравнении первым кварталом прошлого года, значение увеличилось на 58 %.

Проконсультироваться по вопросам получения государственных услуг Росреестра можно по телефону (3452) 55-58-58.

Информация о том, как получить получения сведения из ЕГРН в филиале ППК "Роскадастр" по Тюменской области - (3452) 25-90-01.

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# недвижимость , Росреестр

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