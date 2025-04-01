Межвузовскую командную игру устроили для иностранцев в Тюмени

| Фото: ТюмГУ | Фото: ТюмГУ

Слушатели подготовительного отделения для иностранных граждан ТюмГУ поучаствовали в межвузовской командной игре "Первый шаг". В состав команды вошли Канхону Мавуси Ульриха Боуэла из Бенина, Сидибе Фатуматы Сулеймане из Мали и Сахнуни Тахера из Алжира.

В викторине ребятам предложили пять групп вопросов: "лексика, грамматика" (уровень А2), "цитата" (восстановить пропущенные слова в текстах), "о чём поют" (аудирование, понимание услышанного), "фильм" (просмотр отрывка и вопросы по уведенному), "памятник" (памятники России) и "эрудиция" (вопросы на общие знания). Особую трудность, по отзывам участников, представили задания, связанные с российскими песнями и фильмами, а вот грамматика и эрудиция у обучающихся была на высоте.

| Фото: ТюмГУ | Фото: ТюмГУ

Также для иностранцев провели экскурсию в Свято-Троицкий мужской монастырь, где у каждого была возможность самим побыть звонарями, и организовали мероприятие, посвященное пасхальным традициям. Мастер-класс по украшению яиц, подвижные игры и танцы, знакомство с народными обычаями — все это значительно расширяет кругозор обучающихся, скрашивает их трудные будни и прививает любовь к русской культуре.