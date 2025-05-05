Тюменских экспортеров приглашают к участию в конкурсе
Принять участие в конкурсе "Экспортер года" приглашают компании и предпринимателей Тюменской области. Главное условие – регистрация в регионе, сообщает департамент инвестполитики и господдержки предпринимательства.
Заявки принимают по 20 мая: на бумажном носителе по адресу г. Тюмень, ул. Республики, 142, в электронной версии - по почте export@obl72.ru
Формы заявок конкурсантам предоставят по запросу.
Победителей конкурса назовут уже 28 мая, а торжественная церемония награждения состоится 30 числа.
Подробности здесь.
Уточнить информацию можно у специалиста Центра поддержки экспорта Тюменской области Розалии Беломоиной по телефону 7 (922) 048-83-57