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Тюменских экспортеров приглашают к участию в конкурсе

Экономика, 08:14 05 мая 2025

департамент инвестполитики и господдержки предпринимательства Тюменской области | Фото: департамент инвестполитики и господдержки предпринимательства Тюменской области

Принять участие в конкурсе "Экспортер года" приглашают компании и предпринимателей Тюменской области. Главное условие – регистрация в регионе, сообщает департамент инвестполитики и господдержки предпринимательства.

Заявки принимают по 20 мая: на бумажном носителе по адресу г. Тюмень, ул. Республики, 142, в электронной версии - по почте export@obl72.ru

Формы заявок конкурсантам предоставят по запросу.

Победителей конкурса назовут уже 28 мая, а торжественная церемония награждения состоится 30 числа.

Подробности здесь.

Уточнить информацию можно у специалиста Центра поддержки экспорта Тюменской области Розалии Беломоиной по телефону 7 (922) 048-83-57

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