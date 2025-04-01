В топ-20 самых удобных аэропортов России вошел Рощино в Тюмени

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

В топ-20 самых удобных аэропортов России вошел Рощино в Тюмени. Оценили возможности аэрогавани эксперты Forbes, сообщает аэропорт Рощино.

За основу взяты 15 показателей работы за 2024 г., которые объединены пятью группами. В том числе оценивался пассажиропоток, маршрутная сеть, сервис в аэропорту, ожидание багажа, транспортная доступность.

В исследование включили 32 аэропорта с пассажиропотоком более 1 млн человек. Среди тех, кто набрал максимальный общий балл и международный аэропорт Тюмень. 16-е место среди 20 лучших аэропортов страны.