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В топ-20 самых удобных аэропортов России вошел Рощино в Тюмени

Экономика, 13:20 29 апреля 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

В топ-20 самых удобных аэропортов России вошел Рощино в Тюмени. Оценили возможности аэрогавани эксперты Forbes, сообщает аэропорт Рощино.

За основу взяты 15 показателей работы за 2024 г., которые объединены пятью группами. В том числе оценивался пассажиропоток, маршрутная сеть, сервис в аэропорту, ожидание багажа, транспортная доступность.

В исследование включили 32 аэропорта с пассажиропотоком более 1 млн человек. Среди тех, кто набрал максимальный общий балл и международный аэропорт Тюмень. 16-е место среди 20 лучших аэропортов страны.

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# аэропорт Рощино

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