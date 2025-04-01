Новые бактерицидные облучатели закупили для медучреждений Вагайского района

| Фото: департамент здравоохранения Тюменской области | Фото: департамент здравоохранения Тюменской области

Новые бактерицидные облучатели, которые используются для обеззараживания воздуха, поступили в областную больницу №9 Вагайского района. Оборудование распределили по структурным подразделениям. Одно из них передано на Черноковский фельдшерско-акушерский пункт, сообщает региональный департамент здравоохранения.

Облучатели нового поколения эффективно уничтожают болезнетворные микроорганизмы, снижая риск распространения инфекций в помещениях. Это особенно актуально в условиях процедурного кабинета.

"Использование бактерицидных облучателей особенно актуально для помещения с высокой проходимостью, где риск распространения инфекций наиболее высок. Облучатель обеспечивает оптимальный уровень дезинфекции, минимизируя эти риски", - отметила медсестра Татьяна Щербакова.

Новое оборудование закупили благодаря национальному проекту "Продолжительная и активная жизнь". Финансирование направляется на закупку и установку современного медицинского оборудования в отдаленных районах области и малонаселенных селах.