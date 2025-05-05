Выступления служебных собак ждут тюменцев в Комсомольском сквере в День Победы

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Показательные выступления собак городского кинологического центра представят в тематической зоне "Собака – герой" в сквере Комсомольском в День Победы.

Праздничное мероприятие здесь проведут специалисты ДК "Поиск". На главной сцене соберутся творческие коллективы города, ведущий проведет тематические викторины, где каждый получит возможность продемонстрировать свои знания по истории Великой Отечественной войны.

Помимо кинологической площадки, на территории сквера в этот день будут работать фотозона "Солдатский привал", выставка оружия времен Великой Отечественной войны. Экспонаты можно не только осмотреть, но и поучаствовать в мастер-классе по сборке-разборке охолощенного автомата, обучиться основам военной медицины и сфотографироваться на фоне пулеметов.

Начало программы в 14 часов. Возрастное ограничение: 0+.