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Экономику пространств обсуждают федеральные эксперты в Тобольске

Экономика, 12:25 29 апреля 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Выездное заседание рабочей группы "Экономика пространств" совета при Министерстве строительства и ЖКХ РФ проходит в Тобольске 29 апреля. Городскую экономику формируют общественные пространства. От того, чем они наполнены, зависит, как скоро вложенный бюджетный рубль вернется сторицей. Алгоритмы привлечения инвестиций в благоустройство, создание инфраструктуры намерены обсудить федеральные эксперты с представителями власти и бизнеса Тюменской области.

"Тюменская область воспринимается как регион, успешно реализующий программу формирования комфортной городской среды. Один из примеров - Тобольск, который за последние семь лет существенно преобразился. И это эффект от реализации федерального проекта. Хороший кейс по улучшению социально-экономических условий небольшого города", - сказала заместитель директора департамента стратегических проектов Министерства строительства и ЖКХ РФ Юлия Талалайкина.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

В Тюменской области тренд на вовлечение бизнеса в создание экономики общественных территорий начался с 2019 г. С побед во Всероссийском конкурсе "Малые города и исторические поселения России". С 2026 года в конкурс планируют, помимо Ишима, Тобольска, Заводоуковска, включить и другие муниципалитеты. Так, уже создана концепция для Ялуторовска.

"С 2025 года к победителям конкурсов по благоустройству предъявляются требования, связанные с привлечением внебюджетных средств: не менее 15 процентов от общего объема расходов. Это касается подготовки детских, спортивных площадок и вплоть до размещения кафе, аттракционов и так далее. И этим мы уже занимаемся во всех муниципалитетах региона", - отметил директор департамента ЖКХ Тюменской области Семен Тегенцев.

Все больше инвесторов в Тюменской области при реализации проектов общего пользования, в частности, спортивных комплексов, возводят гостиницы, открывают точки общепита, подчеркнул гендиректор регионального Инвестиционного агентства Николай Пуртов.

"В реестре фонда на сегодня находятся несколько десятков проектов, которые дадут максимальный эффект и доход в разные уровни бюджетов. Тренд на то, чтобы на общественной территории появлялись дополнительные точки притяжения, задан. У нас есть различные инструменты поддержки таких инвесторов", - добавил Пуртов.

Всего 12 экспертов входят в состав рабочей группы в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" Минстроя. Это представители ведомства, сотрудники МГУ, АСИ, креативной экономики, Гильдии градостроителей, Общественной палаты РФ и другие.

Напомним, в рамках федеральной программы в рамках нацпроекта "Инфраструктура для жизни" проходит голосование за выбор дизайн-проектов. Около 50 тыс.жителей Тюмени, Тобольска и Ишима уже выбрали проект общественного пространства, который благоустроят в 2026 г.

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Анжела Лебедева

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# комфортная городская среда , национальный проект Инфраструктура для жизни , нацпроект , Тобольск

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