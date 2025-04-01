Семейный многофункциональный центр откроют в селе Бердюжье
Семейный многофункциональный центр откроют в селе Бердюжье. Строители завершают ремонт в задании, которое переоборудовали под эти задачи, рассказал глава Бердюжского района Александр Хуснулин.
"Строителям осталось отремонтировать крыльцо. Уже закуплена мебель и оргтехника. Семейные центры — это возможность получить комплексную поддержку, исходя из конкретной жизненной ситуации", - уточнил глава района.
Жители муниципального образования смогут в комфортных условиях при помощи специалистов оформить социальные выплаты, пособия, необходимые для этих целей документы. Здесь же можно получить содействие в трудоустройстве, устройстве детей в школу или детский сад.