  • 29 апреля 202529.04.2025вторник
  • USD82,5467
    EUR93,1801
  • В Тюмени 2..4 С 4 м/с ветер западный

Семейный многофункциональный центр откроют в селе Бердюжье

Общество, 16:49 29 апреля 2025

из Telegram-канала главы Бердюжского района Александра Хуснулина | Фото: из Telegram-канала главы Бердюжского района Александра Хуснулина

Семейный многофункциональный центр откроют в селе Бердюжье. Строители завершают ремонт в задании, которое переоборудовали под эти задачи, рассказал глава Бердюжского района Александр Хуснулин.

"Строителям осталось отремонтировать крыльцо. Уже закуплена мебель и оргтехника. Семейные центры — это возможность получить комплексную поддержку, исходя из конкретной жизненной ситуации", - уточнил глава района.

Жители муниципального образования смогут в комфортных условиях при помощи специалистов оформить социальные выплаты, пособия, необходимые для этих целей документы. Здесь же можно получить содействие в трудоустройстве, устройстве детей в школу или детский сад.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# Бердюжье , МФЦ , поддержка семей

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
18:34 29.04.2025140 тонн бутового камня завезли для укрепления дороги у моста в селе Казанского района
18:23 29.04.2025За два дня участниками "Инфофорума-Тюмень" стали более 600 человек
18:07 29.04.2025Волонтеры "Транснефть – Сибири" приняли участие в экологической акции
18:05 29.04.2025В Тюменском районе итоговые экзамены сдадут более трех тысяч старшеклассников

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора