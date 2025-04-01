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Евгений Воробьев: "Боевой кадровый резерв" вызывает большой интерес у участников СВО

Общество, 17:21 29 апреля 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Программа "Боевой кадровый резерв" в Тюменской области вызывает большой интерес у участников специальной военной операции - и у тех, кто вернулся, и у тех, кто на сегодняшний день находится на линии фронта. Об этом сказал председатель Тюменского регионального отделения Ассамблеи народов России Евгений Воробьев.

По его словам, губернатор Тюменской области не случайно инициировал программу, которая помогает адаптироваться в мирной жизни. Она направлена на поддержку ветеранов, участников СВО и членов их семей.

"Мы гордимся нашими героями, которые куют победу и, конечно, мы ждем их возвращения, и должны быть готовы к этому, - отметил он. - Они прошли серьезные испытания, они воюют за нашу Родину, за наше Отечество, за нас, находящихся здесь. Поэтому программа "Боевой кадровый резерв" очень актуальна. Ребята тоже связывают с ней определенные надежды, и важно, чтобы все состоялось правильно, чтобы они прошли обучение", - сказал Евгений Воробьев.

Он добавил, что потребность в кадрах есть всегда, в любой отрасли. Это, к примеру, управление, предпринимательская деятельность, работа с детьми. "Хотелось бы, чтобы каждый нашел свое место в этой программе, и она была реализована", - добавил председатель реготделения АНР.

Борис Олейник

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# Боевой кадровый резерв , Евгений Воробьев

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