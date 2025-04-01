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Новая авиакомпания будет выполнять рейсы Тюмень — Анталья

Общество, 17:32 29 апреля 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

В аэропорту Рощино появилась новая авиакомпания. "Southwind airlines" будет обслуживать маршрут Тюмень — Анталья. Вылеты запланированы по вторникам, четвергам, пятницам и воскресеньям.

Билеты на рейс можно приобрести в рамках пакетных туров, а также на сайте авиаперевозчика, сообщает пресс-служба воздушной гавани.

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