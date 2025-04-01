Тюменцы массово ищут мастеров по установке специальных сеток на окна

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Мастеров для установки специальных сеток на окна ищут жители Тюменской области. За месяц спрос на них вырос в пять раз. По мнению заказчиков, этот способ позволит защитить жилье от пыльцы цветущих деревьев, сообщает "Авито услуги".

Согласно данным сервиса, в целом по стране спрос на установку сеток в апреле вырос на 200 %, а за последнюю неделю — еще на 21 %.

Установка специальных защитных сеток на окна — один из простых способов, чтобы облегчить состояние в период пика цветения, уточняет сервис объявлений.