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Тюменцы массово ищут мастеров по установке специальных сеток на окна

Общество, 17:43 29 апреля 2025

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Мастеров для установки специальных сеток на окна ищут жители Тюменской области. За месяц спрос на них вырос в пять раз. По мнению заказчиков, этот способ позволит защитить жилье от пыльцы цветущих деревьев, сообщает "Авито услуги".

Согласно данным сервиса, в целом по стране спрос на установку сеток в апреле вырос на 200 %, а за последнюю неделю — еще на 21 %.

Установка специальных защитных сеток на окна — один из простых способов, чтобы облегчить состояние в период пика цветения, уточняет сервис объявлений.

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# аллергия , деревья

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