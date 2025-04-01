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Чемпион России по футболу Денис Глушаков проведет для тюменцев мастер-класс

Общество, 19:49 30 апреля 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Мастер-класс и автограф-сессия с чемпионом России по футболу Денисом Глушаковым пройдет в Тюмени 5 мая. Событие состоится в рамках IV Межрегионального детского футбольного турнира "Кубок Победы".

С полузащитником, чемпионом России в составе "Спартака" (2017), участником чемпионата мира 2014 и чемпионатов Европы 2012 и 2016 годов пообщаться будет возможность у всех желающих. Также жители смогут выиграть от Дениса мяч с автографом за лучший вопрос.

Мероприятие пройдет в офисе продаж тюменского застройщика по адресу ул. Н. Глебова, д.3 с 19 до 20 часов. Обязательна предварительная регистрация по ссылке.

Отметим, что турнир "Кубок Победы" состоится с 3 по 6 мая. За звание лучших поборются спортсмены из Тюмени, Омска и Копейска – всего девять команд. Игроки сойдутся на поле футбольного центра "Дерби". Поддержать юных футболистов сможет любой желающий – вход на турнир свободный.

Возрастное ограничение: 0+

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# автограф-сессия , мастер-класс , футбол

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