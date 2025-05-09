Жители Тюменской области идут с портретами героев СВО в колонне "Бессмертного полка"

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В одном строю с героями Великой Отечественной войны в Армизонском районе идут герои СВО. Среди них - Сергей Костиков с позывным "Танчик72".

"Сережа родился 18 июля 1999 года в Тюмени, - рассказала его сестра Мария Яковлева, которая прошла с портретом любимого брата в колонне "Бессмертного полка". - В первый класс пошёл в Упоровскую школу, а с 8 лет учился и жил в селе Армизонское. Я немного старше Серёжи, но мы везде ходили вдвоём. Он был не только моим любимым родным братом, но и настоящим другом".

После срочной службы Сергей принял решение продолжить её уже по контракту. В начале года сообщил, что в конце февраля снова приедет домой в отпуск. Сергей погиб 9 февраля 2024 года при выполнении боевого задания. Ему было всего 24 года.

Классный руководитель героя Татьяна Теньковская вспоминает, что в шестом классе ее ребята нарисовали "фотографию" всего класса – изобразили самих себя. Одноклассники только на Серёжу "надели" головной убор со звёздочкой. Они уже тогда видели его таким – военным. А руководитель группы добровольной подготовки к военной службе "Славутич" Армизонской школы Алексей Смирнов отмечал, что Сергей Костиков был серьёзным парнем – заместителем командира взвода и мог самостоятельно провести занятия. Группа, в которой занимался Сережа, гордится им и отдаёт честь его боевому подвигу и мужеству.

Военнослужащий Вооружённых сил Российской Федерации Сергей Александрович Костиков проходил службу по призыву с декабря 2017 года по декабрь 2018-го. С начала специальной военной операции, ещё до мобилизации, добровольно принял решение заключить контракт для участия в боевых действиях. Погиб Сергей 9 февраля 2024 года при выполнении боевого задания. Указом президента Российской Федерации он награждён орденом Мужества посмертно.

Сергей Александрович Костиков был похоронен со всеми воинскими почестями. Как сказал глава района на церемонии прощания, он останется для всех таким же молодым и жизнерадостным. Солдат занял достойное место среди героев в "Бессмертном полку" Армизонского района и в нашей памяти. Солдаты, павшие на поле брани, – живы! Армизонцы гордятся героем, и об этом говорит надпись на триколоре, который развевается над его могилой. В апреле 2024 года на территории школы, в которой учился Сергей, состоялось открытие памятной доски, как дань бессмертному подвигу героя.