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"Россети Тюмень" продолжают выявлять незаконные подвесы ВОЛС в Тюменской области

Общество, 13:42 30 апреля 2025

пресс-служба «Россети Тюмень» | Фото: пресс-служба «Россети Тюмень»

Компания "Россети Тюмень" продолжает работу по профилактике незаконных подвесов волоконно-оптических линий связи (ВОЛС) на опорах ЛЭП в Тюменской области. После обнаружения нелегальных подвесов энергетикам в большинстве случаев удается установить собственников телекоммуникационного оборудования и направить им требования по устранению допущенных нарушений.

Однако на сегодняшний день владельцы несанкционированных подвесов ВОЛС на 5,9 тыс. опор остаются неустановленными. Если они не будут определены или откажутся признать факт незаконного размещения своего имущества на опорах ЛЭП, то специалисты энергокомпании будут вынуждены выполнить демонтаж ВОЛС.

Отметим, несогласованные подвесы ВОЛС часто становятся причиной перебоев электроснабжения потребителей, значительно затрудняют выполнение ремонтно-профилактических и аварийно-восстановительных работ на ЛЭП, являются потенциальной угрозой для жизни и здоровья самих нарушителей.

Сообщить о фактах несогласованного размещения линий связи на опорах воздушных линий можно по телефону единого контактного центра энергокомпании 8-800-220-0-220 или по короткому номеру 220 для мобильных устройств (анонимность гарантируется).

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# Россети Тюмень

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