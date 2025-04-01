Около 50 юных разработчиков приедут на IT-хакатон в Тюмень

| Фото: ДТиС "Пионер" | Фото: ДТиС "Пионер"

Около 50 разработчиков в возрасте от 11 до 18 лет из Тюмени, Тобольска, Шадринска и Москвы примут участие в IT-хакатоне "ХАКАНЕТ-2025". Он пройдет в "Конторе пароходства" в Тюмени с 5 по 7 мая, сообщает пресс-служба дворца творчества и спорта "Пионер".

Юные IT-специалисты посоревнуются в двух направлениях: веб-разработка и разработка игр. Три дня участники проведут за решением заданий и разработкой собственных проектов, которые презентуют перед членами жюри, состоящими из опытных специалистов IT-индустрии.

| Фото: ДТиС "Пионер" | Фото: ДТиС "Пионер"

Команды-победители получат ценные призы и консультации от наставников и экспертов в области веб-разработки и геймдизайна.