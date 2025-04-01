  • 30 апреля 202530.04.2025среда
  • USD81,5616
    EUR93,1730
  • В Тюмени 12..14 С 7 м/с ветер юго-западный

Около 50 юных разработчиков приедут на IT-хакатон в Тюмень

Общество, 14:48 30 апреля 2025

ДТиС "Пионер" | Фото: ДТиС "Пионер"

Около 50 разработчиков в возрасте от 11 до 18 лет из Тюмени, Тобольска, Шадринска и Москвы примут участие в IT-хакатоне "ХАКАНЕТ-2025". Он пройдет в "Конторе пароходства" в Тюмени с 5 по 7 мая, сообщает пресс-служба дворца творчества и спорта "Пионер".

Юные IT-специалисты посоревнуются в двух направлениях: веб-разработка и разработка игр. Три дня участники проведут за решением заданий и разработкой собственных проектов, которые презентуют перед членами жюри, состоящими из опытных специалистов IT-индустрии.

ДТиС "Пионер" | Фото: ДТиС "Пионер"

Команды-победители получат ценные призы и консультации от наставников и экспертов в области веб-разработки и геймдизайна.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# Контора пароходства , Хакатон

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
15:21 30.04.2025Более 3 тыс. мероприятий к 80-летию Победы пройдут в Тюменской области
15:10 30.04.2025В Тюменской области в майские выходные вывозить ТКО будут по стандартному графику
15:05 30.04.2025В Ишиме спасают от паводка садоводов и дачников
14:59 30.04.2025О Параде Победы тюменцам напомнит именная голубая ель ветерана Михаила Никишина

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора