В Тюменской области в майские выходные вывозить ТКО будут по стандартному графику

| Фото: Тюменское экологическое объединение | Фото: Тюменское экологическое объединение

Вывоз твёрдых коммунальных отходов в период майских выходных в Тюменской области будет осуществляться без изменений по стандартному графику. Контейнеры для ТКО планируют вывозить ежедневно, крупногабаритные отходы - еженедельно, сообщает пресс-служба Тюменского экологического объединения.

"Мы понимаем, что в период майских праздников жители Тюменской области традиционно наводят порядок в своих домах и на участках. Это приводит к увеличению количества некоммунальных отходов, таких как ветки и листва. В рамках месячника чистоты в регионе ТЭО оказывает помощь муниципальным властям в вывозе части растительных отходов. Однако транспортирование строительных отходов, шин, разбор строений, выкорчеванных деревьев, а также отходов после санитарной чистки территорий общего пользования с контейнерных площадок не предусмотрены", – подчеркнули в управлении по связям с общественностью ООО "ТЭО".

Для поддержания порядка и чистоты в регионе жителям области рекомендуют соблюдать некоторые основные правила. Растительные отходы необходимо подготовить следующим образом: ветки длиной до 1 м следует связывать в плотные пучки; листву и мелкие побеги необходимо упаковать в прочные мешки или пакеты; подготовленные отходы разместить рядом с контейнерной площадкой. Крупногабаритные предметы нужно оставить в специальных отсеках или рядом с контейнерами, не блокируя доступ для спецтехники.