О Параде Победы тюменцам напомнит именная голубая ель ветерана Михаила Никишина

ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия"

На улице Парада Победы в Тюмени установлена памятная табличка, которая напомнит жителям и гостям города, что голубая ель высажена в честь участника парада 1945 года Михаила Андреевича Никишина.

"Я когда-то предложил назвать улицу в районе Мыса в честь Парада Победы и в честь Михаила Андреевича Никишина и других наших земляков-участников того исторического события", - рассказал сопредседатель центрального штаба ООД "Бессмертный полк России" Геннадий Иванов.

Парад Победы на Красной площади Москвы состоялся 24 июня 1945 года в честь победы СССР над Германией в Великой Отечественной войне. Принимал его маршал Георгий Жуков, командовал войсками — маршал Константин Рокоссовский. В Параде Победы приняли участие 35 тыс. 325 человек: 24 маршала, 249 генералов, 2 тыс. 536 офицеров (от младшего лейтенанта до полковника), 31 тыс. 116 сержантов и солдат, 1 тыс. 400 военных музыкантов, а также 1 тыс. 850 единиц техники. "Командовал парадом маршал Рокоссовский, а принимал – Жуков, он объезжал войска. Мне довелось видеть этих великих полководцев!, - вспоминал позднее Михаил Андреевич Никишин. - А затем, когда мы проходили по Красной площади, на Мавзолей вышло всё правительство. Москва ликовала! Зрелище было неописуемое. В то время народ армию и так-то любил, а в этот день буквально на руках военных носили – нас поднимали в воздух. Каждого человека в военной форме встречали горячо, радостно. Незабываемые ощущения!".

К сожалению, ни в военкоматах, ни в архивах, ни в областном совете ветеранов точных данных о количестве тюменцев — участников Парада Победы найти не удалось. Обязательного учета не велось, потому не представляется возможным ознакомиться с полным списком. В год 65-летия Победы с помощью родственников участников парада далось восстановить имена 15 воинов-победителей, прошедших в июне 1945 года по Красной площади на параде Победы: это Михаил Воробьев, Василий Кауров, Василий Липухин, Михаил Никишин, Геннадий Пиков, Сергей Соловьев, Анатолий Воронов, Василий Давыдов, Константин Казаков, Дмитрий Колмаков, Пархат Муслимов, Яков Неумоев, Сергей Никифоров, Григорий Тараканов, Дмитрий Шишкин.