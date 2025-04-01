Югорчане отправили плавсредства в помощь бойцам СВО

| Фото: ТГ-канал Ивана Квитки | Фото: ТГ-канал Ивана Квитки

Личные лодки отправили активисты из Ханты-Мансийского автономного округа-Югры в зону специальной военной операции. Плавсредства помогут бойцам при выполнении боевых задач и в быту.

Об этом рассказал депутат Госдумы Иван Квитка в своих соцсетях. Во время личного приема в областном центре к нему обратился ветеран боевых действий с вопросом о содействии в доставке лодок из Югры в Тюмень.

"Бывший командир рассказал, что нашим ребятам на спецоперации необходимы лодки. Товарищи из ХМАО готовы передать, но есть сложности с их перевозкой. Совместно с Ханты-Мансийским региональным отделением "Единой России" доставку организовали. После небольшого ремонта лодки отправятся на фронт", - пояснил он.

Перед отправкой Иван Квитка предложил отреставрировать и покрасить плавсредства, но ребята отказались. "Говорят, чем неприметнее будут судёнышки, тем лучше", - заключил он.