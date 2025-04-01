Тюменка Кристина Тихонова даст концерт в поддержку приюта для животных

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Сольный концерт Кристины Тихоновой "Лучший друг!" в поддержку приюта для животных начнется в Центре творчества "Максимум" (ул. Шиллера, 47, стр. 1, Александр-холл) 4 мая в 19 часов. Вход на концерт организован по системе донатов, сообщили организаторы.

Кристина Тихонова – талантливая исполнительница, победитель национального проекта "Универвидение", лауреат фестиваля "Российская студенческая весна", участница музыкальных лабораторий Muz‘Lab (Тюмень) и "Динамика" (Нижний Новгород), резидент проекта "Песни для всех".

Средства, вырученные от концерта, пойдут в приют "Лучший Друг". Он существует исключительно за счет пожертвований и усилий волонтеров. Каждый рубль, переданный зрителями, направят на оплату ветеринарных услуг и лекарств, покупку кормов и средств ухода, коммунальные расходы и охрану приюта. Даже небольшая сумма (100, 200 или 300 рублей) – это реальная помощь, отметили в центре "Максимум".