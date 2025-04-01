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Тонну мусора собрали сотрудники "ЗапСибНефтехима" на проспекте Дизраева

Общество, 14:52 30 апреля 2025

корпоративные коммуникации ООО «ЗапСибНефтехим» | Фото: корпоративные коммуникации ООО «ЗапСибНефтехим»

45 сотрудников шести подрядных организаций "ЗапСибНефтехима", занятых на строительстве завода по производству полипропилена ДГП-2 в Тобольске, приняли участие в субботнике и собрали с обочин проспекта Дзираева около тонны мусора, сообщает пресс-служба предприятия.

Мероприятие прошло в рамках Всероссийской экологической акции "Зеленая весна". Проект является традиционным, массовым и ожидаемым мероприятием для многих россиян, способствует развитию экологической культуры и бережному отношению к природе, ежегодно привлекает к участию много волонтеров.

"Это уже традиционная акция, как правило, она проходит в разных локациях. Хочется привести все в порядок, мы это делаем и на территории предприятия, и вокруг него. Именно на это нацелена "Зеленая весна", – отметила руководитель по экологии "ЗапСибНефтехима" Людмила Шешукова.

Участие в субботнике не только сотрудников "ЗапСибНефтехима", но и работников подрядных организаций подчеркивает социальную и экологическую ответственность предприятия и его ориентированность на Стратегию устойчивого развития. Помимо выполнения своих трудовых обязанностей, сотрудники подрядчиков не остаются в стороне и вносят свой вклад в поддержку социальных и волонтерских проектов, реализуемых на территории Тобольска, участвуют в субботниках, расчищают снег, помогают приюту для животных. Прошлой зимой строители приняли участие в создании снежных фигур для городского конкурса.

"На заводе у нас чистота, каждый за собой убирает. А здесь мусор, не очень много, но есть – в основном бутылки, салфетки. Ничего, все уберем, уже прилично собрали, когда закончим, 100 % чисто будет", – подчеркнул монтажник Асрор Абдуваитов.

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# ЗапСибНефтехим , субботник , экология

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